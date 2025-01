Negatieve koersreactie Microsoft is overdreven

Microsoft is in de nabeurs met 4,6% gedaald naar 421,85 dollar na de publicatie van het kwartaalbericht.

Het probleem zit vooral bij de vooruitzichten. De winst per aandeel van 3,23 dollar is hoger dan geraamd. De omzet van 69,6 miljard dollar is eveneens hoger dan geraamd. Op jaarbasis steeg de omzet met 12,3%, het laagste niveau sinds midden 2023.

Intelligent Cloud zag de omzet 19% stijgen. Azure steeg met 31%. Voor het lopende kwartaal wordt eenzelfde groei verwacht, maar dat is lager dan de raming van analisten va plus 33%. Verder zijn analisten bang dat de gevolgen van de opkomst van Deepseek, het Chinese equivalent van ChatGPT, zal doorwerken in de groeipotentie. Hoewel: Deepseek is voor Microsoft-gebruikers beschikbaar via Azure, GitHub en binnenkort Copilot. De negatieve koersreactie is tegen deze achtergrond prematuur.

Microsoft noteert 33,7 keer de geraamde winst per aandeel tegen 36,5 keer de winst per aandeel over de afgelopen 12 maanden. Wat dat betreft is ruimte voor een stijging. De chart toont geen krachtige haussesignalen. Bij een licht stijgende trend staan de RSI en het prijsmomentum onder druk, te hoog om een krachtige stijging te verwachten. 435 en 425 zijn steunniveau’s, maar geen erg sterke. Wie de aandelen heeft zou voor de korte termijn gedekte calls kunnen schrijven.

