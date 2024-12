Negatieve koerstrend AEX houdt aan

De daling van de koerstrend in de weekgrafiek van de AEX staat duidelijk onder, en kan nog enige tijd aanhouden.

Fidelity: Verkiezingen in de VS, nieuwe stimuleringsmaatregelen in China en toenemende geopolitieke spanningen betekenen dat de tweede helft van dit decennium er heel anders uit zal zien dan tot nu toe. Groei, inflatie en rentetarieven in alle economieën van de wereld zullen de komende twaalf maanden heel verschillende richtingen uitgaan. Beleggers hebben daarvoor een ander draaiboek nodig.

Klokjerond staan de meeste markten in de vroege ochtend onder lichte druk. Het is niets anders dan winstnemen. De Aziatische aandelenmarkten daalden vrijdag, waarbij Chinese aandelen de daling leidden nadat Peking slechts zijn recente beleidswijzigingen had bevestigd zonder details te geven over de mogelijke omvang van de stimuleringsmaatregelen. Aandelen in Australië, Japan en Hong Kong daalden ook, na een door technologie geleide uitverkoop op Wall Street vannacht. Nikkei -1,0%, Shanghai -1,1%.

Euro/dollar 1,0464, Brent onveranderd 73,46 dollar en bitcoin/dollar maakt een pas op de plaats 99.942.

