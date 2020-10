Negatieve rente blijft

Staatsobligaties van hoge kwaliteit zoals de Duitse Bunds stevenen af op een Japan-scenario met langdurige lage of zelfs negatieve rendementen.

Ze vormen hierdoor geen goede hedge meer en zijn derhalve oninteressant voor beleggers, concludeert hoofd multi-assetfondsen John Roe van pensioenbelegger Legal & General Investment Management (LGIM).

Na een jarenlange daling, belandde de Japanse rente op 10-jaars obligaties in 2016 uiteindelijk onder nul. Sindsdien beweegt deze in een zeer smalle bandbreedte van slechts 0,45%. LGIM concludeert dat Japanse obligaties beleggers nu weinig hulp bieden tijdens economische tegenwind of dalingen van aandelenkoersen.

Hoe laag de rente kan zakken, verschilt per markt en is bovendien afhankelijk van de beleidsinstrumenten die verschillende centrale banken inzetten, stelt Roe. “Japanse staatsobligaties bereikten reeds jaren geleden de bodem, en nu gaan hun Duitse tegenhangers misschien dezelfde kant op.”

Roe wijst dat het probleem op sommige punten van de rentecurve bijzonder acuut is, met rendementen van minder dan -0,7% tot zeven jaar. “Dat betekent dat beleggers in de eurozone die de obligaties tot het einde van de looptijd aanhouden, een aanzienlijk lager rendement kunnen verwachten dan wanneer ze alleen contanten zouden aanhouden tegen de huidige depositorente.”

Dit maakt deze obligaties vrij onaantrekkelijk, aangezien ze een beperkte risicobeperking bieden en een negatief verwacht rendement ten opzichte van cash opleveren. Roe verwacht bovendien dat andere obligatiemarkten de komende jaren een soortgelijk lot tegemoet gaan. “Als dat het geval is, zal risicobeheer steeds moeilijker worden voor beleggers, en zullen er innovatieve benaderingen nodig zijn om het gat te dichten dat hoogwaardige obligaties hebben achtergelaten.”

