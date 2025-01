Negatieve trend ArcelorMittal

ArcelorMittal kon zich maandag iets herstellen van de flinke koersdaling op vrijdag. Het aandeel heeft geen goed 2024 achter de rug, want vorig jaar daalde het met zo’n 14%. Volgens Investtech ziet het technische plaatje voor het staalaandeel er ook niet gunstig uit.

Investtech: “ArcelorMittal eindigde vrijdag op 21.46 euro na een daling van 4.7%. Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 3. september 2024, toen de daling 5.2% bedroeg. Het aandeel is hiermee 11 van de laatste 14 dagen gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

