Negeer niet de signalen voor de euro/dollar

Het zal wel als toeval worden afgedaan maar de historische overeenkomsten voor de euro/dollar zijn te groot om te negeren.

Natuurlijk, de euro is er nog niet zo lang als de chart van Trading Economics aangeeft maar er is slechts het nodige rekenwerk voor nodig om een ‘historische koers’ vast te stellen van voor de introductie van de euro. Enkele opvallende zaken:

– De euro/dollar liet zowel in de periode 1985/1992 als in 2001/2008 een stijging zien van iets meer dan 0,75 in een periode van 7 jaar.

– De correctie die op deze stijgingen volgde lag in beide gevallen tussen de 0,55 en 0,60.

Als dit patroon zich herhaalt dan is de euro/dollar bezig met een opmars richting de 1,80. Dat kan worden veroorzaakt door een relatief sterke daling van de rente en/of een scherpe teruggang van de economie. Amerikaanse bedrijven zouden wel eens terughoudend kunnen zijn door de beperking van de afzetmogelijkheden door het coronavirus en de presidentsverkiezingen. Economische pijn kan worden verlicht door de export een impuls te geven met een lagere dollar, maar het moet wel erg slecht gaan met de Amerikaanse economie om de euro/dollar te zijner tijd te verhalen voor 1,80.

