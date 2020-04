Netflix 15,8 miljoen nieuwe gebruikers

Het zal niemand verbazen dat Netflix flink meer nieuwe abonnees heeft verworven tijdens de coronacrisis.

Gedurende de eerste 3 maanden kwamen er maar liefst 15,8 miljoen nieuwe gebruikers bij tegen een raming van analisten van 8,2 miljoen. De winst per aandeel van 1,57 dollar is echter iets lager dan de raming van 1,64 dollar. De omzet van 5,8 miljard dollar is overeenkomstig de verwachtingen.

De koers steeg in de nabeurs, maar dat is geen reden om de aandelen te kopen. De koers/winst beweegt rond de 100 en het aandeel noteert boven de bovengrens van de bandbreedte.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

