Niet overmoedig worden

Het terugdraaien van lockdown-maatregelen leidt aanvankelijk tot snel technisch herstel, maar voor de terugkeer van duurzame economische groei blijft uitgekiende overheidsstimulering nodig.

Dit zegt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA. De fluctuaties in de economische cijfers is te groot om te vroeg te juichen. “Bewegingen als de onverwachte daling van de werkloosheid in de VS kunnen vrij abrupt zijn en kunnen iets te vroeg worden geïnterpreteerd als teken dat de economieën de pandemische schok snel absorberen. De markt komt steeds meer in de verleiding om V-vormig herstel in te prijzen.”

De oprichting van een Europees steunfonds is volgens de econoom veelbelovend, maar het zal nog even duren voor de eerste uitbetalingen te verwachten zijn. Nationale overheden zullen de komende maanden vanuit hun eigen begrotingen moeten zien te overbruggen, stelt de econoom.

Na de ophoging en verlenging van het opkoopprogramma van de ECB vorige week, verwacht Moëc dat de centrale bank voorlopig verwikkeld zal zijn in de discussie met het Duitse constitutionele hof over de limieten ervan. De Federal Reserve zal bij de bestuursvergadering deze week het beleid naar verwachting ongewijzigd laten.

