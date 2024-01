Nieuw: 2 Moat ETF’s

Vermogensbeheerder VanEck noteert vandaag twee nieuwe moat-ETF’s op de Duitse Xetra-beurs en de London Stock Exchange: Met de VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF kunnen beleggers beleggen in aandelen van Amerikaanse bedrijven die een zogenaamde economische moat hebben, dat wil zeggen langdurige en stabiele concurrentievoordelen ten opzichte van hun concurrenten. De VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF richt zich met dezelfde aanpak op aandelen van Amerikaanse small-cap en mid-cap bedrijven.

Beleggen met moat-strategie en Morningstar research

De strategie achter deze fondsen is gebaseerd op het concept van de ‘Economische Moat’, een term die voor het eerst werd bedacht door Warren Buffet, en heeft tot doel te beleggen in bedrijven die zichzelf en hun marktaandelen met een ‘Moat’ (Nederlands: slotgracht) kunnen zich onderscheiden van de concurrentie. Dergelijke moats zijn bijvoorbeeld cost leadership, schaalvoordelen, netwerkeffecten, immateriële activa zoals een grote naamsbekendheid of hoge overstapkosten voor gebruikers, waardoor er moeilijk te overkomen toetredingsbarrières zijn voor concurrenten.

De twee nieuwe ETFs zijn gebaseerd op de Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM en de Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus IndexSM, die zijn gebaseerd op research van Morningstar. Het analyseteam analyseert Amerikaanse bedrijven aan de hand van hun economische concurrentievoordelen op de lange termijn en hun huidige reële waarde. "De indices zijn gebaseerd op de toekomstgerichte analyse van het Morningstar Equity Research-team", zegt Andrew Lane, directeur Equity Research bij Morningstar. "De benchmark, de Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM, presteerde vanaf de start in februari 2007 tot eind 2023 jaarlijks 327 basispunten beter dan de Morningstar US Market Index." In elk van de drie jaren waarin de markt daalde, 2008, 2018 en 2022, heeft de index beter gepresteerd dan de bredere Amerikaanse aandelenmarkt en ook in elk daaropvolgend jaar van herstel heeft het hogere rendementen behaald."

De basisvaluta is de Amerikaanse dollar. De jaarlijkse kosten bedragen 0,49%.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

