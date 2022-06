Nieuw: 2 nieuwe obligatie-ETF’s van Invesco

Vermogensbeheerder Invesco brengt twee nieuwe ETF’s op de markt voor ESG-beleggers die interesse hebben in investment grade bedrijfsobligaties die in euro noteren. De multifactor ETF’s bieden beleggers de keuze tussen ofwel obligaties over het hele looptijdenspectrum, ofwel alleen kortlopende obligaties met een looptijd van maximaal vijf jaar.

De nieuwe ESG ETF’s zijn:

– Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF

– Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF

Paul Syms, hoofd EMEA Fixed Income ETF Product Management bij Invesco: “Fixed income is dit jaar zoveel interessanter geworden. De yields op Europees schuldenpapier zijn op het hoogste niveau van het afgelopen decennium door de oplopende renteverwachtingen en de bredere spreads op staatsobligaties. En duurzaamheid wordt natuurlijk steeds belangrijker. Beleggers hebben dus heel wat om rekening mee te houden. Met onze nieuwe ETF’s kunnen beleggers hun portefeuille afstemmen op hun economische verwachtingen.”

Erhard Radatz, senior portfoliomanager, Invesco Quantitative Strategies (IQS): “ESG-principes toepassen in een bedrijfsobligatieportefeuille betekent vaak minder rendement ten opzichte van de niet-ESG-benchmark. Dat komt deels door het uitsluiten van bedrijven die een hogere yield bieden, maar die niet aan ESG-standaarden voldoen. Tegelijk houd je vaker bedrijven over van betere kwaliteit die minder hoge yields hoeven te bieden. Om dat op te lossen, houdt ons factormodel rekening met de looptijd en kredietrisico’s. Zo liggen onze ESG-portefeuilles meer in lijn met de standaard benchmark.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

