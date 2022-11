Nieuw: 3 groene obligatie-ETF’s van DWS

Vermogensbeheerder DWS heeft drie nieuwe Xtrackers obligatie-ETF’s gelanceerd. De Xtrackers Eurozone Government Green Bond UCITS ETF biedt toegang tot het groeiende segment van groene staatsobligaties. De emittenten hebben toegezegd het opgehaalde kapitaal te gebruiken voor de financiering van duurzame projecten zoals milieu- en klimaatbescherming.

De groene-obligatiemarkt groeit sterk omdat overheidsbegrotingen een belangrijke rol spelen bij de financiering van de energietransitie. De Xtrackers Eurozone Government Green Bond UCITS ETF valt onder artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

De Xtrackers TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF biedt beleggers blootstelling aan de Amerikaanse markt voor inflatiegeïndexeerde obligaties. De vermogensbeheerder had al een soortgelijk wereldwijd product en een specifiek voor de eurozone. Inflatiegeïndexeerde obligaties betalen een variabele rente die gekoppeld is aan de inflatie. De aflossing van de obligatie kan, afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatie, variëren.

De Xtrackers Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF weegt obligaties op basis van de ESG-score van de verschillende landen en is een aanvulling op de bestaande reeks Xtrackers Government Bond ETF’s. Conventionele indices baseren hun landenweging op het volume aan uitgegeven staatsobligaties. Die index die voor deze obligatie wordt gebruikt heeft een andere benadering: landen met een betere ESG-score krijgen een hogere weging dan landen met een slechtere ESG-score.

Simon Klein, hoofd passive sales bij DWS: “De nieuwe obligatie-ETF’s van Xtrackers vullen ons bestaande aanbod aan in belangrijke segmenten van de markt. Met de ETF’s op groene staatsobligaties en de ESG-gewogen eurostaatsobligaties kunnen beleggers hun duurzaamheidsvoorkeuren bepalen. Onze nieuwe ETF op inflatiegeïndexeerde obligaties uitgedrukt in Amerikaanse dollars is een goede aanvulling op ons productaanbod in dit segment.”

De ETF’s zijn genoteerd aan de Deutsche Boerse, en de TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF ook aan de London Stock Exchange. Noteringen van de ETF’s aan andere beurzen staan gepland.

Producttabel

Xtrackers Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D Xtrackers Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D Xtrackers TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C ISIN LU2504532487 LU2504537445 LU2504532131 Ticker XGEZ XEZB XTIP TER 0,18% 0,12% 0,07% Underlying Index iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted Index Markit iBoxx TIPS Inflation-Linked Index Income treatment Distributing Distributing Capitalizing Currency EUR EUR USD

