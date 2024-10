Nieuw: actieve ETF’s op de Europese markt

Robeco kondigt de Europese lancering aan van zijn eerste reeks actieve exchange-traded funds (ETF’s), waarmee het bedrijf zijn aanbod van innovatieve en duurzame beleggingsoplossingen op basis van onderzoek uitbreidt. De ETF’s staan genoteerd aan de beurs van Frankfurt en in de komende maanden worden aanvullende noteringen verwacht, onder meer aan de beurs van Londen.

Er worden vier actieve ETF’s gelanceerd, waarvan er drie zijn gebaseerd op Robeco’s kwantitatieve en Enhanced Indexing-producten en er één profiteert van Robeco’s geavanceerde next-gen quantbenadering. Deze producten vormen een aanvulling op Robeco’s bestaande aanbod van beleggingsfondsen en mandaten.

Karin van Baardwijk, CEO bij Robeco: “De lancering van vandaag is een cruciaal moment voor Robeco, omdat we onze expertise in actief beheer uitbreiden naar de ETF-markt. Deze lancering geeft blijk van onze strategische toewijding aan het leveren van innovatieve beleggingsoplossingen die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten. Onze nieuwe actieve ETF’s zijn ontworpen om optimale resultaten te bieden door de structurele voordelen van ETF’s te combineren met de toegevoegde waarde van actief beheer en duurzaamheid.”

De 3D ETF’s van Robeco bouwen voort op onze 20 jaar ervaring in Enhanced Indexing-strategieën, die consequent een outperformance hebben gerealiseerd. Beleggers houden in hun beleggingsbeslissingen steeds vaker rekening met duurzaamheid, maar om de juiste balans te vinden tussen risico, rendement en duurzaamheid is wel de juiste aanpak nodig.

Een focus op alleen duurzaamheid kan het rendementspotentieel beperken, terwijl het negeren van duurzaamheid de portefeuille kan blootstellen aan langetermijnrisico’s. Daarom hanteert Robeco’s 3D-benadering een optimalisatieproces dat erop is gericht om alle drie de dimensies tegelijk in balans te brengen: er wordt een portefeuille gecreëerd die op een dynamische manier de best mogelijke balans tussen deze dimensies vaststelt, op basis van vooraf opgestelde doelen en realtime marktomstandigheden.

