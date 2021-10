Nieuw: AXA WF Euro Inflation Plus fonds

AXA Investment Managers introduceert het AXA WF Euro Inflation Plus fonds. Het fonds streeft een rendement na dat onder alle omstandigheden hoger is dan de inflatie in de eurozone, door flexibel te alloceren naar nominale en aan inflatie gekoppelde obligaties, met actief breakeven-beheer.

Het nieuwe fonds wordt beheerd door Jonathan Baltora, Head of Sovereign, Inflation and FX, en het bredere Inflation Team van AXA IM, en valt onder artikel 8 van de SFDR.

Baltora: “Volgens ons is de kans groot dat de inflatie in de eurozone ver boven het niveau van de nominale rente zal blijven. Daarom wordt het voor Europese beleggers steeds moeilijker om beleggingen te vinden die ten minste het inflatiepercentage renderen en toch in het Investment Grade-universum blijven. Een product dat ernaar streeft de inflatie in de eurozone te overtreffen, kan dan een bijzonder aantrekkelijk zijn.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

