Nieuw: Capital Group Asian Horizon Fund

Capital Group lanceert vandaag het Capital Group Asian Horizon Fund (LUX). Het fonds komt tegemoet aan de toenemende belangstelling van beleggers voor groei-opportuniteiten op de lange termijn in de Aziatische regio.

Het Asian Horizon Fund belegt over het gehele marktcap- en waarderingsspectrum, in bedrijven waarvan ten minste tweederde van de netto assets zijn gevestigd in Azië exclusief Japan, met inbegrip van onshore China A-aandelen. Het fonds kan dus ook beleggen in bedrijven die buiten de regio zijn gedomicilieerd.

Capital Group investeert al meer dan 30 jaar in Azië exclusief Japan, al sinds de lancering van zijn Emerging Markets Growth Fund in 1986. Momenteel heeft Capital Group voor 179 miljard dollar aan investeringen in bedrijven die in Azië exclusief Japan gevestigd zijn.

