Nieuw: de ING Groen 90% Garantie Note

In een tijd waarin financiële zekerheid en duurzame keuzes belangrijker zijn dan ooit, introduceert ING de Groen 90% Garantie Note. Dit beleggingsproduct speelt in op twee belangrijke trends: de groeiende vraag naar veilige beleggingsopties en de behoefte aan investeringen die een positieve impact hebben op de wereld. Voor consumenten die op zoek zijn naar een balans tussen verantwoord beleggen en financie gemoedsrust, biedt dit product een unieke kans. Met de garantie dat minimaal 90% van de inleg behouden blijft, hoeft de belegger niet te kiezen tussen zekerheid en het potentieel van groei.

Waarom nu? De wereldwijde focus op duurzaamheid neemt toe, zowel vanuit bedrijven als consumenten. De Eurostoxx 50 ESG Index weerspiegelt deze trend door bedrijven te selecteren die aantoonbaar bijdragen aan een betere toekomst. Denk aan toonaangevende namen als ASML en Siemens, die investeren in innovatie en duurzaamheid. Tegelijkertijd biedt de huidige economische onzekerheid een aanleiding voor beleggers om producten te kiezen die niet alleen rendementspotentieel hebben, maar ook een vangnet bieden. Met dit product is de investeerder voorbereid op marktbewegingen en profiteren zij van de voordelen van duurzaam beleggen.

Een ander belangrijk voordeel van de ING Groen 90% Garantie Note is het mogelijke belastingvoordeel. De overheid stimuleert duurzame investeringen en afhankelijk van de persoonlijke situatie kan dit belastingvoordeel over 2025 oplopen tot 2,2%. Dit voordeel maakt het product niet alleen financieel aantrekkelijk, maar versterkt ook de keuze voor verantwoord beleggen. En met een minimale inleg van slechts 100 en geen aankoop- of inschrijfkosten, is dit product toegankelijk voor zowel beginnende als ervaren beleggers.

De Note wordt uitgegeven door ING Bank N.V. Met een belegging in de Note loopt u daardoor debiteurenrisico op ING Bank N.V. In geval van faillissement en/of risico op faillissement en/of bail-in loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht zou hebben, niet terug te krijgen en het gevesteerde kapitaal te verliezen.

Beleggen brengt risicos en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. Voor dit product is een prospectus beschikbaar, voor meer informatie over de kansen, risicos en hoe jij je kunt inschrijven, ga naar ingmarkets.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het Essentie-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7.

