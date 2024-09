Nieuw: Europese ETF die de MSCI World Equal Weight Index

Vermogensbeheerder Invesco lanceert vandaag de eerste Europese ETF die de MSCI World Equal Weight Index volgt. Dit jaar zagen ETF’s die een breed spectrum aan wereldwijde aandelen volgen meer dan 35 miljard dollar netto instromen. Dat maakt van deze ETF-categorie de grootste, na Amerikaanse aandelen ETF’s.

De Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF biedt beleggers toegang tot wereldwijde aandelen die het concentratierisico verminderen dat gewoonlijk gepaard gaat met een standaard methodologie op basis van marktkapitalisatie.

Invesco’s nieuwe ETF is aantrekkelijk voor beleggers die zich zorgen maken over volatiliteit op de wereldwijde markten, aangezien het gecombineerde gewicht van de top 10-holdings in de MSCI World Index momenteel 25% van die index bedraagt, de hoogste concentratie in meer dan 40 jaar. ETF’s met een gelijk gewicht voor de VS hebben al de aandacht van beleggers getrokken en er stroomde meer dan 5 miljard dollar netto in sinds het begin van 2023. Deze nieuwe lancering geeft beleggers de mogelijkheid om een minder geconcentreerde blootstelling aan de bredere wereldwijde aandelenmarkt te nemen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

