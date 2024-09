Nieuw: Flexibele multi-assetstrategie van Robeco

Robeco heeft zijn multi-assetaanbod versterkt met een nieuwe flexibele allocatiestrategie, als aanvulling op de bestaande multi-asset Allocation-strategieën. De beleggingsbeslissingen voor de Flexible Allocation-strategie worden niet bepaald door een traditionele benchmark. In plaats daarvan hanteert de strategie een ‘resultaatgerichte’ benadering door te streven naar een rendement van 4% boven cash op jaarbasis. Het streven is om een rendement te genereren dat de inflatie overtreft, de reële waarde van beleggingen te beschermen en te verhogen, en klanten een stabiel beleggingstraject te bieden.

Deze dynamische benadering voor assetallocatie houdt er expliciet rekening mee dat de omstandigheden sterk uiteen kunnen lopen in de loop van de marktcyclus. De benadering is gericht op het benutten van marktinefficiënties en het beheren van neerwaartse risico’s, zonder gebonden te zijn aan de parameters van een traditionele benchmark. De strategie richt zich op de particuliere of wholesale belegger met een gemiddelde risicobereidheid en heeft een standaard beleggingshorizon van vijf jaar voor het rendement.

Flexible Allocation is de vierde strategie in het multi-assetaanbod van Robeco, dat eerder in 2024 is gereorganiseerd tot Sustainable Income Allocation, Sustainable Diversified Allocation en Sustainable Dynamic Allocation. De nieuwe strategie onderscheidt zich van de andere drie met de vrijheid om effecten te kiezen uit het hele spectrum van beleggingen die worden beheerd door andere aandelenteams en teams voor vastrentende beleggingen van Robeco. Dit betekent dat de strategie niet per se de gebruikelijke ‘60-40’ multi-assetmix aanhoudt, waarbij de portefeuille voor 60% uit aandelen en voor 40% uit obligaties bestaat, zoals weerspiegeld door standaard benchmarks. Flexible Allocation is ontworpen om een veel actievere en dynamischere kijk te bieden op de assetmix.

De assetallocatie wordt gebaseerd op Robeco’s 5-year outlook ‘Expected Returns’, dat diepgaand onderzoek biedt naar de vooruitzichten voor beleggingscategorieën in de komende vijf jaar. Deze outlook is een belangrijke input voor de ideale mix en wegingen met een risicobereik van 6-12% volatiliteit voor de strategie. Volgens de outlook komt de inflatie de komende vier of vijf jaar naar verwachting hoger uit dan de vrijwel universele 2% inflatiedoelstelling van centrale banken, met een basisscenario van 2,5% in euro’s. Dat zou betekenen dat de 4% boven cash in ieder geval de inflatie dekt.

Colin Graham, hoofd van Multi Asset Strategies bij Robeco: “Veel beleggingsstrategieën zijn gericht op een benchmark. Bij Robeco gaan we er juist van uit dat onze klanten hun beleggingstraject niet beginnen met een benchmark, maar met een beleggingsdoel. Daarom staat het realiseren van een jaarlijks rendement van 4% boven cash bij een gemiddeld risiconiveau centraal. We draaien dit echter om door gebruik te maken van de beste onderliggende effectenselectie van Robeco, of het nu gaat om de aandelenkant of de creditselectie.”

