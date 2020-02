Nieuw: Fonds belegt in abonnementseconomie

Thematics Asset Management (Thematics AM), een affiliate van Natixis Investment Managers, gespecialiseerd in wereldwijd thematisch beleggen, introduceert een nieuw fonds gericht op een thema dat de toekomst van consumptie over de hele wereld vormgeeft: de abonnementseconomie.

Dit nieuwe fonds wordt beheerd door Nolan Hoffmeyer, een van de oprichters van Thematics AM en is in lijn met de actieve wereldwijde thematische strategieën aangeboden door Thematics AM: Water, Veiligheid en Kunstmatige Intelligentie & Robotica. Thematics Subscription Economy is beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers.

