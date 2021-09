Nieuw fonds investeert in Next Generation

PGIM, de wereldwijde vermogensbeheertak van Prudential Financial, heeft zijn UCITS-aanbod van aandelenfondsen uitgebreid met de introductie van het PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund.

Het fonds belegt wereldwijd in de volgende generatie snelgroeiende bedrijven van kleine tot middelgrote omvang. Het beleggingsteam probeert in een vroeg stadium in bedrijven met unieke producten en diensten te beleggen die de wereld veranderen, en daarmee de groei van de ‘next generation’ economie aanjagen. Met een regio-agnostische benadering ligt de focus op bedrijven die een groeispurt doormaken, maar op de beurs nog ondergewaardeerd worden.

De portefeuille concentreert zich op 30-40 ondernemingen.

Waar te koop

Het PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund is gelanceerd op 31 August 2021 met US$25 miljoen aan vermogen onder beheer. Het is een subfonds van de in Ierland gevestigde UCITS-fondsparaplu, PGIM Funds plc.

Het zal in eerste instantie geregistreerd zijn voor verkoop in Oostenrijk, Denemarken, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, en het Verenigd Koninkrijk.

