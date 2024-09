Nieuw: High Income Green Bonds-strategie Robec

Robeco heeft een High Income Green Bonds-strategie gelanceerd. Daarmee is Robeco een van de eerste vermogensbeheerder die een High Income Green Bonds-strategie met een Artikel 9-classificatie op de creditmarkt brengt. De strategie volgt geen benchmark en hanteert een wereldwijde benadering voor alle creditsectoren binnen de beleggingsmarkt voor groene obligaties.

De High Income Green Bonds-strategie is ontwikkeld om in te spelen op de groeiende belangstelling van beleggers voor het brede scala aan groene obligaties. Zo waren groene obligaties in 2023 de drijvende kracht achter de algehele groei van de wereldwijde markt voor ESG-obligaties, goed voor 60% van de verkoop ervan. Groene obligaties zijn beleggingsinstrumenten gericht op een schone transitie. De opbrengst van de uitgifte van groene obligaties is bestemd voor milieuprojecten die groenere praktijken bevorderen en die bedrijven in transitie ondersteunen bij hun inspanningen om te decarboniseren, in een veranderend beleggingslandschap.

Robeco bepaalt of een obligatie in aanmerking komt voor zijn beleggingsuniversum door specifieke stappen toe te passen uit Robeco’s raamwerk voor groene obligaties, dat uit vijf stappen bestaat. Alle groene bedrijfsobligaties moeten deze stappen met succes doorlopen. De portefeuillemanager beslist dan of hij de in aanmerking komende groene obligatie daadwerkelijk opneemt, op basis van zijn beleggingsvisie en in lijn met het creditbeleggingsproces van de portefeuille.

Joop Kohler, hoofd Credits bij Robeco: “Robeco’s High Income Green Bonds-strategie is onze eerste strategie die puur is gericht op groene obligaties uitgegeven door bedrijven. De strategie combineert met succes onze diepgaande expertise op het gebied van duurzaamheid met de jarenlange staat van dienst en capaciteiten van ons Credit-team. Met het oog op de toenemende belangstelling voor transitiebeleggen voldoet onze High Income Green Bonds-strategie aan het dubbele doel om aantrekkelijke inkomsten te genereren voor onze klanten en tegelijkertijd beleggers een belangrijk instrument te bieden om hun impactdoelstellingen te realiseren. Dit kan betekenen dat we onze beleggingsdoelstellingen afstemmen op de regelgeving of dat we bijdragen aan een grotere impact via gerichte beleggingen die een duurzame transitie ondersteunen.”

Eddy Schekman

