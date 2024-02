Nieuw: L&G Future World ESG Emerging Markets Government Bond Local Currency Index Fund

Legal and General Investment Management (LGIM) lanceert het L&G Future World ESG Emerging Markets Government Bond Local Currency Index Fund. Het fonds biedt een sterk verbeterd risicokader voor het integreren van ESG in staatsobligaties binnen indexfondsen. In de komende maanden volgen de lancering van het L&G Future World ESG Developed Markets Government Bond Index Fund, en het L&G Future World ESG Emerging Markets Government Bond Hard Currency (USD) Index Fund.

Naast een reeks factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) bevatten de fondsen ook een nieuwe eigen vierde pijler, namelijk ‘geopolitieke stabiliteit/risico’. Deze pijler kijkt vooruit en is gericht op het identificeren van risico’s van beleggingen in overheidsobligaties.

De Wereldbank stelde vast dat er een diepgewortelde ‘income bias’ bestaat die invloed heeft op de ESG-scores van overheden. Met andere woorden: soevereine ESG-indicatoren zijn sterk gecorreleerd met de welvaart van een land. Het nieuwe fonds van LGIM probeert deze bias te elimineren. Op die manier ontvangen niet alleen de rijkere landen kapitaal omdat ze een betere ESG-rating hebben, maar ook landen die het binnen hun eigen ‘wealth band’ goed doen en vooruitgang boeken op het gebied van ESG. Op deze manier kunnen ook armere landen hun economieën vooruithelpen.

De creatie van zogeheten ‘wealth bands’ en de implementatie ervan in de Index Fixed Income sovereign risk ESG Future World-fondsen, is voor LGIM een belangrijke stap op weg naar een gelijker speelveld. Deze banden staan op zichzelf en de uitsluitingsdrempels voor strategieën zijn specifiek voor de vermogensband. De bandbreedtes implementeren uitsluitingen stapsgewijs op basis van het inkomensniveau van een land. De fondsen in het assortiment willen beleggers blootstelling bieden aan staatsobligaties met een verdiepte ESG-integratie, waarbij ze rekening houden met toekomstgerichte risicofactoren voor staatsobligaties en ze de ‘wealth bias’ corrigeren.

Jasper Streefland, Client Director Nederland bij LGIM: “We hebben 18 maanden gewerkt aan het onderzoek en de ontwikkeling van onze eerste, door LGIM ontworpen, Index Fixed Income Sovereign Risk ESG-strategieën. We werkten hieraan met marktleiders op dit gebied zoals JP Morgan en Verisk Maplecroft. Hoewel ESG-integratie in aandelen en bedrijfsobligaties een bekend fenomeen is, blijft deze integratie in staatsobligaties achter. Wij zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe staatsobligatiefondsen een unieke ESG-integratie bieden.”

In samenwerking met Verisk Maplecroft – een marktleider op het gebied van ESG-data-analyse van overheden – zal het fonds worden ondersteund door het LGIM sovereign risk ESG-dataraamwerk dat elk kwartaal wordt berekend en circa 200 landen in alle markten omvat.

De scoremethode van de fondsen is ontworpen aan de hand van belangrijke duurzame beleggingsorganen, initiatieven zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, het Climate Change Initiative, de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, maar ook arbeidsomstandigheden en mensenrechtenfactoren.

Het L&G Future World ESG Emerging Markets Government Bond Local Currency Index Fund is geclassificeerd als artikel 8 onder SFDR.

Geschreven door: Eddy Schekman



