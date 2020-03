NIEUW: NN Corporate Green Bond

NN Corporate Green Bond. Het nieuwe fonds is een aanvulling op het bestaande assortiment en gebruikt dezelfde strategie als NN (L) Green Bond, maar is specifiek gericht op groene obligaties van bedrijven.

De markt voor groene obligaties groeit momenteel sterk en wordt steeds breder, vooral als het gaat om bedrijfsleningen. Dankzij deze ontwikkeling zijn beleggers zeer geïnteresseerd in groene obligaties. Hierdoor is het totale beheerde vermogen van NN IP in strategieën en mandaten voor groene obligaties toegenomen tot circa EUR 2,4 miljard.

In 2019 is de markt voor groene obligaties met maar liefst EUR 181 miljard gegroeid tot EUR 507 miljard. Alhoewel er veel groene staatsobligaties werden uitgegeven (onder meer in Nederland, Frankrijk en Ierland), werd de markt gedomineerd door groene bedrijfsobligaties. In tegenstelling tot andere jaren waren dit emissies van bedrijven uit allerlei sectoren. Er zijn meer industriële, communicatie- en technologiebedrijven voor de financiering van groene projecten op de markt gekomen, waaronder bekende namen als PepsiCo¹. Ook verzekeraars hebben voor het eerst groene obligaties uitgegeven en volgens NN IP zouden autofabrikanten die overstappen op CO2-arme oplossingen weleens de volgende kunnen zijn. Gezien de groei van het segment voor groene bedrijfsobligaties en het effect op de breedte en liquiditeit van de markt is dit een ideaal moment voor een nieuw fonds dat zich volledig richt op dit segment.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners: “De markt voor groene obligaties is in 2019 echt op stoom gekomen en is qua volume inmiddels groter dan bijvoorbeeld de Europese high yield-markt. Het is een volwaardig obligatiesegment dat naar verwachting nog verder zal groeien. Bovendien pleit onze recente analyse van de performance van indices voor groene obligaties versus traditionele obligatie-indices duidelijk vóór groene obligaties in een bredere context; ze zijn niet alleen aantrekkelijk voor beleggers die zich specifiek richten op impact.”

“Uit onze analyse blijkt dat de volatiliteit van de index voor groene bedrijfsobligaties steeds meer in de buurt komt van die van een traditionele obligatie-index. Dit maakt groene bedrijfsobligaties puur vanuit financieel oogpunt en qua risico-rendementsverhouding steeds aantrekkelijker. NN IP heeft nu een fonds dat zich specifiek op dit soort obligaties richt. Het biedt beleggers in traditionele vastrentende waarden de mogelijkheid om groener te beleggen in bedrijfsobligaties, zonder extra kosten.”

