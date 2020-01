Nieuw record voor Apple

Apple bereikte gisteren een nieuw record met een winst van 2% op 309,63, wat 1.450% hoger is dan de topkoers van bijna 20 euro in 2007.

Charttechnische indicatoren vertalen zich in een ‘strong buy’. Voor het aandeel wordt 25,5 keer de winst betaald. Reden voor groeiende optimisme en de koersstijging van gisteren is de sterke toename van de afzet van de iPhone in China: 3,2 miljoen in december tegen 2,7 miljoen in december 2018. Hoe meer hardware Apple verkoopt, des te meer zal gebruik worden gemaakt van diensten als App-store, Apple Pay, Apple Card en streaming diensten. Toch een waarschuwing: het aandeel is redelijk overbought en de koers staat boven de bovengrens van de bandbreedte.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

