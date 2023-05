Nieuw: SDG Impact van ING

ING biedt haar klanten vanaf 12 mei een vijfde beleggingsstrategie: SDG Impact, vernoemd naar de Sustainable Development Goals van de VN. Deze strategie beantwoordt aan de wens van steeds meer klanten die een stap verder willen gaan dan de huidige strategieën. De SDG Impact strategie is beschikbaar voor Vermogensbeheerklanten met een vrij belegbaar vermogen vanaf €50.000.

ING wil met de SDG Impact strategie de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ondersteunen. Deze zeventien doelstellingen lopen uiteen van het beëindigen van armoede en honger tot het bevorderen van gendergelijkheid. “We beleggen alleen in bedrijven en organisaties die met hun producten of investeringen aan de Duurzame Ontwikkeldoelstellingen van de VN bijdragen. Doordat het fonds een doel heeft op het gebied van duurzaamheid, categoriseren we het als een zogenoemd artikel 9 product. Het maken van een zo hoog mogelijk financieel rendement is met deze strategie niet het primaire doel. Wel beleggen in impactvolle bedrijven”, stelt Bob Homan, hoofd ING Investment Office.

Mens, milieu én maatschappij

De SDG Impact strategie onderscheidt zich op een aantal kenmerken van andere impactproducten. Zo is het speciaal ontwikkeld voor klanten van ING en wordt het beheerd door de experts van het ING Investment Office zelf. Waar andere impactproducten zich veelal toeleggen op één of meer aspecten van duurzaamheid, focust de SDG Impact strategie zich op mens, milieu én maatschappij tegelijk.

“Voor klanten betekent het meer aanbod op het gebied van duurzaamheid. De SDG Impact strategie is dan ook iets voor vermogende klanten met een vrij belegbaar vermogen vanaf €50.000 die willen beleggen in bedrijven die een positieve bijdrage willen leveren aan mens, milieu en maatschappij”, benadrukt Homan. Klanten met een vrij belegbaar vermogen onder de €50.000 kunnen beleggen in Eenvoudig Beleggen, dat wereldwijd belegt in duurzame indexfondsen.

Multi-asset fonds

De experts van ING laten zich bij de keuze voor de aandelen, obligaties en beleggingsfondsen in de portefeuille leiden door de positieve bijdragen die bedrijven naar verwachting kunnen leveren aan een of meer van de Sustainable Development Goals. Ook wordt de SDG Impact strategie in meerdere beleggingsprofielen aangeboden: Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief. De SDG Impact strategie belegt in één multi-asset fonds, waaronder directe beleggingen in individuele aandelen en obligaties, en actief- en passief beheerde beleggingsfondsen.

Andere vermogensbeheerstrategieën

Naast de SDG Impact strategie bestaat het ING Vermogensbeheer-aanbod uit vier beleggingsstrategieën met elk een eigen set aan duurzaamheidskenmerken. Namelijk: Actueel, Inkomen, Index en Duurzaam. De mate waarin de strategieën rekening houden met duurzaamheidskarakteristieken, kan per strategie verschillen. Meer informatie over SDG Impact strategie of de andere strategieën is te vinden op onze website: www.ing.nl/sdg-impact.

Over de SDG’s

De SDG’s zijn zeventien werelddoelstellingen voor duurzame ontwikkeling, vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze doelstellingen zijn in het leven geroepen om van de wereld een betere plek te maken, door problemen zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis aan te pakken.

