Nieuw: Smart Portfolio ‘XtremeWeather’

Handel- en beleggingsplatform eToro lanceert donderdag 23 november XtremeWeather, een Smart Portfolio voor particuliere beleggers die willen beleggen in bedrijven waar de maatschappij vaker een beroep op zal gaan doen vanwege de steeds frequentere extreme weersomstandigheden.

NASA verklaarde onlangs nog dat de afgelopen zomer de warmste zomer ooit op aarde was1. De impact van extreme weersomstandigheden op onze planeet en het dagelijks leven wordt ook steeds duidelijker. Extreme weersomstandigheden zijn zware en ongewone meteorologische verschijnselen die afwijken van de gemiddelde weerpatronen, denk aan orkanen, bosbranden, droogtes, overstromingen, hittegolven en meer.

Het XtremeWeather-portfolio bevat 30 aandelen uit sectoren die vooroplopen op het gebied van herstel en wederopbouw na extreme weersomstandigheden (volledige lijst hier). Voor dit portfolio heeft eToro duizenden aandelen geëvalueerd op basis van criteria zoals marktkapitalisatie, ESG-scores, liquiditeit, rankings van analisten en omzetgroei over de afgelopen 12 maanden.

Dani Brinker, Head of Investment Portfolios bij eToro: “2023 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de klimaatverandering. Van de impact van El Niño in Australië tot de overstromingen in Italië en de bosbranden in Maui, bijna geen continent is immuun gebleken.

Klimaatverandering heeft gezorgd voor een groeiende vraag naar weerbaarheid en hersteloplossingen. Extreme weersomstandigheden dwingen beleidsmakers om te investeren of regelgeving op te stellen om de klimaatverandering aan te pakken. Met de wereldwijde klimaatconferentie COP28 voor de deur, willen we particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om te investeren in de klimaatbestendigheid van hun portefeuilles en te diversifiëren naar sectoren die zullen helpen bij de wederopbouw van onze steden, gemeenschappen en omgeving na extreme klimaatgebeurtenissen."

Dit portfolio zal jaarlijks of op verzoek opnieuw worden bijgesteld om actueel te blijven en het rendement te optimaliseren. Gezien de onvoorspelbaarheid van weersomstandigheden en de invloed van nieuw economisch en overheidsbeleid, wordt in de allocatiestrategie een gelijk gewicht verdeeld over alle 30 aandelen (3,33%). Deze aanpak vermindert het concentratierisico en vergroot de algehele bestendigheid van het portfolio.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19180 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht