Nieuw: Social Conviction Equity van Allianz

Allianz Global Investors (AllianzGI), een van ’s werelds toonaangevende vermogensbeheerders, heeft de lancering aan van het Social Conviction Equity fonds aangekondigd. Het wordt in Parijs beheerd door het Conviction Equity-team, dat meer dan 20 jaar ervaring heeft met verantwoord beleggen.

Dit actief beheerde best-in-class duurzame aandelenfonds richt zich op sociale uitdagingen. Het valt onder artikel 8 van de SFDR-reglementen. Het belegt op basis van sociale criteria die worden afgedekt door een minimale sociale rating, het gebruik van sociale KPI’s en engagement rond maatschappelijke uitdagingen. De aandelenselectie is gebaseerd op een fundamentele analyse met zowel financiële als ESG-criteria.

Groeiende ongelijkheid in koopkracht, digitale transformatie en de opmars van artificiële intelligentie, en de energietransitie zijn drie belangrijke actuele trends die ertoe hebben geleid dat economische spelers meer rekening houden met sociale aspecten. Dit omvat rechtvaardigheid in de verdeling van middelen, maar ook het streven naar individueel welzijn op het gebied van werk en in de maatschappij in het algemeen.

De doelstelling van het fonds is tweeledig: beter presteren dan de aandelenmarkt in de eurozone (vertegenwoordigd door de MSCI EMU-index) op de middellange en lange termijn; en het sociale risico beheren door emittenten te selecteren die een positieve sociale bijdrage leveren in de hele waardeketen (inclusief leveranciers, menselijk kapitaal, maatschappij en gemeenschappen). Een positieve sociale bijdrage kan worden geleverd door het sociale profiel van het bedrijf, dat boven het gemiddelde ligt in een bepaalde sector, of door de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt en die voldoen aan een duidelijke sociale doelstelling.

Een sociale rating wordt berekend met behulp van een bewezen intern ontwikkeld model. Aandelen worden geselecteerd op basis van een vijftigtal sociale criteria, waarover onze beleggingsspecialisten beschikken en waarmee rekening kan worden gehouden, afhankelijk van de sector en hun relevantie.

De managers houden ook toezicht op sociale indicatoren die een positieve sociale bijdrage benadrukken in aanvulling op de sociale rating, op voorwaarde dat deze breed en regelmatig worden gepubliceerd. Deze indicatoren zijn onder andere gendergelijkheid, menselijk kapitaal, aandelenbezit van werknemers en sociale transparantie.

Het beheerteam werkt nauw samen met de Sustainability-teams aan het hele beleggingsproces, van de methodologische en gegevensaspecten tot engagement, inclusief ESG-onderzoek voor sociale beoordelingen.

Kansen van het fonds: potentieel voor hoge rendementen op lange termijn; outperformance van de aandelenmarkten in de eurozone in bepaalde fasen; rekening houden met duurzaamheidsaspecten door de fondsbeheerders; sterke diversificatie door een groot aantal individuele effecten; potentieel voor verdere winst door analyse van individuele effecten en actief beheer.

Risico’s van het fonds: hoge volatiliteit, risico op verliezen (de volatiliteit van het fonds kan sterk toenemen); mogelijk ondermaats presteren van de aandelenmarkten in de eurozone op sommige momenten; beperkt beleggingsuniversum door de duurzaamheidsbenadering; beperkte deelname aan het rendementspotentieel van individuele effecten; geen garantie op succes wat betreft de analyse van individuele effecten en actief beheer.

Christophe Hautin, beheerder van het Allianz Social Conviction Equity fonds legt uit: “We zien de laatste jaren steeds meer belangstelling voor het sociale aspect van ESG en S lijkt de nieuwe E (Environment) te worden. We lopen voorop in deze nieuwe trend in Parijs en we bieden een uitgebreid inzicht in positieve sociale bijdragen in de hele waardeketen, wat ons duidelijk onderscheidt van andere sociale fondsen die op de markt zijn verschenen.”

Erik van de Weele, Office Head en Head of Wholesale Business Development Benelux voegt eraan toe: “Goede sociale praktijken blijken een positieve correlatie te hebben met de economische en financiële prestaties van een bedrijf, evenals met zijn vermogen tot innovatie en productiviteit. We zijn verheugd dat we dit nieuwe fonds aan onze klanten kunnen aanbieden, zodat ze met hun beleggingen een positieve sociale bijdrage kunnen leveren. We zien ook steeds meer vraag van onze distributeurs op dit gebied als gevolg van de aanstaande EU Social Taxonomy. Daarom is het voor ons bijzonder belangrijk om al in een vroeg stadium speciale aandacht aan dit onderwerp te besteden.”

