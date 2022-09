Nieuw: Sustainable Biodiversity Fund

Fidelity International kondigt vandaag de lancering aan van het Fidelity Funds – Sustainable Biodiversity Fund.

Dit fonds biedt beleggers toegang tot een portefeuille van wereldwijde aandelen van ondernemingen die bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit.

Het behoud van de biodiversiteit van de aarde, het evenwicht en de diversiteit van planten- en diersoorten, is van cruciaal belang voor het voortbestaan van de mens. De drie grootste gevaren voor de wereld in de komende 10 jaar zijn in verband te brengen met het verlies van biodiversiteit volgens het Wereld Economisch Forum.

Het investeringspotentieel is enorm; volgens het UN Environment Programme zou er 8.100 miljard dollar geïnvesteerd moeten worden tussen nu en 2050 om de internationale afspraken met betrekking tot biodiversiteit na te komen. Als de overige afspraken rondom klimaatveranderingen erbij gerekend worden, komt daar nog eens zo’n 117.000 miljard dollar bij. De jaarlijkse investering in het behoud van de biodiversiteit bedraagt momenteel 133 miljard dollar, terwijl de uitgaven voor het oplossen van de klimaatverandering in 2021 ongeveer 800 miljard dollar bedroegen.

Het fonds van Fidelity, beheerd door Velislava Dimitrova, speelt in op deze megatrend en streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn. Het belegt in bedrijven die op twee manieren bijdragen aan de verbetering van het wereldwijde behoud van de biodiversiteit. Ten eerste investeert het fonds in bedrijven die ‘oplossingen’ bieden om het verlies aan biodiversiteit te beperken. Ten tweede wijst het fonds kapitaal toe aan de ‘best-in-class’ bedrijven op het gebied van biodiversiteit. Deze worden gedefinieerd als bedrijven die ofwel marktleider zijn op het gebied van operationele verbetering om de impact op de biodiversiteit te minimaliseren, ofwel als bedrijven die nieuwe oplossingen ontwikkelen om het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. Beide soorten bedrijven bestrijken veel gebieden van economische activiteit en zijn gediversifieerd op vlak van regio en sector.

Velislava Dimitrova, Portfolio Manager, Fidelity International, licht toe: “In het verleden heeft de markt de natuur als vanzelfsprekend beschouwd en deze vorm van kapitaal als een onuitputtelijke hulpbron gezien. Maar ondertussen is bewezen dat de natuur door de menselijke activiteit steeds verder achteruitgaat.

De wereld wordt zich nu bewust van de dringende bedreiging van de biodiversiteit en het natuurlijk kapitaal. Oplossingen voor biodiversiteit worden de grootste beleggings-megatrend van onze generatie en bieden kansen voor investeerders. Het thema zit op een keerpunt en verandert laattijdig van een verwaarloosd risico in een topprioriteit.”

Christophe Gloser, Head of Sales, Continental Europe, Fidelity International, voegt hieraan toe: “Het product benadert het verlies van biodiversiteit vanuit een 360-gradenlens, en kan daardoor beleggen in een reeks sectoren en kansen, waardoor een gediversifieerd product ontstaat. Het kan zijn werkterrein uitbreiden over sectoren, regio’s en marktkapitalisaties om de beste ideeën te vinden, zowel vanuit het perspectief om alfa te genereren als voor het behoud van biodiversiteit.”

Het Fidelity Funds – Sustainable Biodiversity Fund sluit zich aan bij de groeiende reeks Sustainable Family of Funds van Fidelity, die klanten toegang biedt tot een reeks fondsen met een strikt en coherent ESG-kader om consistente, transparante en geloofwaardige ESG-kenmerken in meerdere activaklassen te waarborgen. Het fonds hanteert een duurzame thematische strategie waarbij 70% van de netto assets van het fonds wordt belegd in bedrijven met duurzame kenmerken.

