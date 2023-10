Nieuw: Thematics Climate Selection Fund

Thematics Asset Management (Thematics AM), onderdeel van Natixis Investment Managers en gespecialiseerd in wereldwijde thematische strategieën, heeft zijn aanbod uitgebreid met het Thematics Climate Selection Fund. Dit is een geconcentreerd, multi-thematisch fonds dat zich richt op bedrijven waarvan de emissiekoers in lijn is met de doelstelling van het Akkoord van Parijs om de mondiale temperatuurstijging deze eeuw ruim onder de 2 graden Celsius te houden.

In tegenstelling tot bestaande klimaatstrategieën, die vaak beleggen in specifieke sectoren, zoals hernieuwbare energie, of zich richten op bedrijven die ‘klimaatoplossingen’ bieden, benadert Thematics AM klimaatverandering op een andere manier. Ze richten zich op bedrijven met een duidelijk decarbonisatietraject, in lijn met een maximale wereldwijde temperatuurstijging van 2°, ongeacht de sector of productfocus.

Het beleggingsuniversum van het fonds omvat elk van de vijf thematische strategieën van Thematics AM – Kunstmatige Intelligentie & Robotica, Veiligheid, de Abonnementseconomie, Water en Welzijn. De portefeuille van 40-60 participaties vertegenwoordigt een geconcentreerde, veelbelovende en multi-thematische portefeuille van toonaangevende bedrijven die goed gepositioneerd zijn om de overgang naar een koolstofarme wereld te maken.

