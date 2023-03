Frank Schwartz (Mainfirst): ‘Nieuw tijdperk voor technologie’

De technologische ontwikkeling gaat weer een nieuw tijdperk in. Kunstmatige intelligentie moet de volgende kwantumsprong in de megatrend van de digitalisering in gang zetten. Dat blijkt uit het aantal gebruikers dat zich aanmeldt bij ChatGPT. Er staat een periode van radicale verandering voor de deur, die voor beleggers waarschijnlijk bepaalde kansen, maar ook risico’s inhoudt. De Visie van Frank Schwarz, fondsmanager Mainfirst.

Als op AI gebaseerde chatbots met hun zelflerende algoritmen standaard worden, zal een duizelingwekkende hoeveelheid rekenkracht nodig zijn. De vraag naar krachtige processoren zou dus wel eens kunnen toenemen. Grafische verwerkingseenheden (GPU’s) leveren de nodige rekenkracht, omdat ze speciaal ontworpen zijn om meerdere berekeningen parallel uit te voeren. Nvidia, de duidelijke marktleider op het gebied van GPU’s, onderkende al vroeg de exponentiële groei van de rekenkracht die nodig is voor zelflerende toepassingen en positioneerde zich met speciale productoplossingen. Volgens Top500.org levert het bedrijf de processoren voor 361 van de 500 krachtigste supercomputers ter wereld.

Investeringsgolf

Er bestaat momenteel veel discussie over de voordelen en potentiële gevaren van het massale gebruik van modellen voor natuurlijke taalverwerking zoals ChatGPT. Vanuit technologisch oogpunt zijn tekstgebaseerde bots waarschijnlijk een van de eerste toepassingsgebieden van kunstmatige intelligentie die het grote publiek ten goede zal komen. De potentiële gevolgen voor de samenleving zijn echter niet zonder controverse. Analisten wijzen erop dat chatbots in de toekomst wellicht hele vakgebieden op de arbeidsmarkt kunnen vervangen. Zo onderzoekt de krant Daily Mirror in hoeverre zijn werknemers chatbots kunnen gebruiken om kort nieuws te schrijven en zo de traditionele journalistiek te automatiseren.

Modellen voor machinaal leren zouden voor verregaande veranderingen kunnen zorgen bijzoekopdrachten op het internet. Als je een zoekopdracht doet naar een juridische kwestie, zou een op AI gebaseerde bot de juiste basis voor de claim kunnen geven, evenals een juridische interpretatie van de zaak. Bovendien kunnen gebruikers de gegeven antwoorden opvolgen en de resultaten verfijnen via interactie met de bot. Chatbots zouden dus kunnen fungeren als een soort assistent voor verschillende zoekopdrachten zonder dat we zelf het onderzoek hoeven te doen. Het verhogen van de productiviteit met behulp van chatbots lijkt mogelijk in veel werkgebieden.

Het is geen verrassing dat de aanmeldingen bij Open.AI, de exploitant van ChatGPT, de lucht inschoten en de laatste tijd zelfs die van de eerder meest succesvolle app, TikTok, hebben overtroffen. Hoewel de tool voornamelijk is ontworpen voor tekstgebaseerde vragen, testen miljoenen gebruikers nu de mogelijkheden van AI. Schoolkinderen laten ChatGPT hun huiswerk maken en er zijn zelfs gevallen bekend van studenten die ChatGPT het grootste deel van hun bachelorscriptie laten schrijven.

Maar wie profiteert van deze ontwikkeling? Het is nog niet duidelijk hoe chatbots te gelde gemaakt kunnen worden, aangezien Open.AI Inc. opgericht werd als een non-profitorganisatie. Een van de eerste investeerders was Elon Musk, die een vrije samenwerking met het publiek en het beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten op open-source basis promootte. Microsoft heeft echter onlangs een investering van 10 miljard dollar aangekondigd en verwacht waarschijnlijk dat deze investering zich terugbetaalt.

De investering van Microsoft markeert in feite het begin van de strijd om de suprematie in Natural Language Processing. Het heeft niet lang geduurd voordat de gebruikelijke spelers met AI-activiteiten, zoals Alphabet, hun eigen versie van een chatbot lanceerden. In het geval van het moederbedrijf van Google stond ook zijn dominante positie op het gebied van zoekmachines op het spel. Als Microsoft erin slaagt om ChatGPT te integreren in zijn zoekmachine BING, zou een deel van Google’s lucratieve advertentie-inkomsten in gevaar komen. Maar Bard, Google’s antwoord, voldeed aanvankelijk niet aan de hoge verwachtingen toen de skills werden gepresenteerd. Aziatische bedrijven verspilden ook geen tijd met het onthullen van hun AI-bots. Baidu trok de aandacht van de technologische wereld met de presentatie in maart van Wenxin Yiyan, in het Engels ERNIE bot genoemd. Waarschijnlijk zullen nog meer AI-tools volgen van JD.com, Netease en Tencent. Het valt nog te bekijken welke bedrijven de wereldwijde race zullen winnen. Microsoft heeft echter het grote voordeel dat het vroeg met een oplossing op de markt kwam en als groot digitaal platform een aanvullende integratie in bestaande producten kan voltooien.

Wie heeft er baat bij chatbots?

Overigens, als je ChatGPT vraagt wie de begunstigden zijn van het toenemende gebruik van chatbots, krijg je het volgende antwoord:

Wijdverspreid gebruik van ChatGPT zou waarschijnlijk gunstig zijn voor veel bedrijven in verschillende industrieën. Hier zijn enkele voorbeelden:

• Bedrijven die chatbotoplossingen ontwikkelen en aanbieden zouden kunnen profiteren van een bredere adoptie en gebruik van ChatGPT, omdat ze deze technologie in hun producten kunnen integreren.

• Halfgeleider- en procesfabrikanten zoals Nvidia en Advantest, die de nodige verwerkingskracht kunnen leveren voor AI-gebaseerde toepassingen, zouden ook kunnen profiteren van een breder gebruik van ChatGPT.

• Cloud computing-bedrijven zoals Amazon Web Services, Google Cloud en Microsoft Azure, die als platform kunnen dienen voor de inzet van chatbot-oplossingen, zouden ook kunnen profiteren van een grotere vraag naar deze toepassingen.

• Bedrijven die gespecialiseerd zijn in kunstmatige intelligentie en machinaal leren zouden kunnen profiteren van een breder gebruik van ChatGPT, aangezien zij deze technologie in hun eigen producten en diensten zouden kunnen integreren.

• Tot slot zouden bedrijven die chatbot-oplossingen inzetten voor interactie met hun klanten kunnen profiteren van een breder gebruik van ChatGPT, omdat zij dan een effectievere en uitgebreidere klantervaring kunnen creëren.

Verstoring van bestaande bedrijfsmodellen

Bedrijven kunnen dus op heel wat manieren profiteren van de nieuwe mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, maar eerst moet de nodige rekenkracht voor chatbots beschikbaar worden. Een verdere stijging van de IT-uitgaven lijkt essentieel. De aankondigingen van Alphabet, Microsoft en de Chinese technologieplatforms alleen al zouden moeten neerkomen op dubbelcijferige miljarden dollars aan investeringen in IT-infrastructuur.

Ook datacenterexploitanten zijn blij met de huidige ontwikkelingen, omdat de datavolumes waarschijnlijk exponentieel zullen groeien als gevolg van het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie. Anderzijds zullen gegevensbeveiliging en auteursrechten waarschijnlijk steeds belangrijker worden. Alles tot en met de ontwrichting van bestaande bedrijfsmodellen is mogelijk.

Vanuit technologisch oogpunt komt er een periode van radicale verandering aan, die voor beleggers waarschijnlijk bepaalde kansen, maar ook risico’s inhoudt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18318 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht