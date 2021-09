Nieuw: Turbo certificaten van IG

Klanten van IG Europe kunnen vanaf vandaag een nieuwe set aan Spectrum genoteerde Turbo certificaten verhandelen, met daaraan onderliggend vooraanstaande Europese en Amerikaanse aandelen. Het betreft een aanvulling op het bestaande FX en index aanbod van IG.

De Turbo’s zullen een selectie van de 70 meest verhandelde bedrijven wereldwijd dekken, waaronder Amazon en Shell, maar ook Adyen.

IG-klanten in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Noorwegen en Nederland krijgen toegang tot dit nieuwe product en genieten daarbij de exposure inclusief alle voordelen die ETPs met zich meebrengen; Turbo certificaten bieden immers prijstransparantie waardoor klanten altijd goed geïnformeerd hun exposure kunnen managen met de zekerheid van een gereguleerde omgeving.

IG’s innovatieve platform is speciaal ontworpen voor particuliere klanten en voor Turbohandel, waarbij de bescherming van de klant en transparantie centraal staan. Klanten hebben volledige controle en kunnen van meet af aan zelf de mate van exposure en een passende handelswijze bepalen. Onlangs heeft IG ook de nieuwe Stop-Loss functie toegevoegd aan het platform, dat klanten een extra beschermingsmechanisme biedt om posities automatisch te sluiten, ter aanvulling op de al ingebouwde Knock-Out functie.

Daarnaast biedt het IG-platform de mogelijkheid om orders direct vanuit de grafiek van een onderliggende markt te plaatsen, een innovatieve functie die klanten in staat stelt transacties uit te voeren op basis van de benodigde kritische marktinformatie, alles binnen handbereik. Het platform kan risicovrij worden getest met een gratis demo-account. Iedere gebruiker kan in een simulatieomgeving oefenen met handelen alvorens een live-account te openen of echte trades door te voeren.

Nazli Visne, Hoofd IG Nederland: “Bij IG staat het ondersteunen van onze klanten en hen voorzien van hoogwaardige producten centraal. Ons vier decennia tellend trackrecord en onze ervaring in trading voor particulieren is hierin een groot voordeel. Daarnaast is ons vermogen om maatwerk klantervaring te ontwikkelen – toegepast op specifieke vormen van trading – een belangrijke en onderscheidende factor aan het worden. Het nieuwe Equity-Turbo aanbod via Spectrum, dat een zeer grote Europese markt vertegenwoordigt, is voor ons een laatste stap in volledige dekking van de belangrijkste asset classes: Index, FX en aandelen. In de toekomst zullen we ons voornamelijk gaan richten op uitbreiding van ons certificaten aanbod”.

Turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen.

Betreffende aandelen

Apple Inc Commerzbank AG Fingerprint Cards AB (publ) Tesla Inc Deutsche Lufthansa AG Swedbank AB (publ) Facebook Inc Daimler AG H & M Hennes & Mauritz AB (publ) Amazon.com Inc Adidas AG Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Netflix Inc Bayer Aktiengesellschaft Delta Air Lines Inc The Boeing Company Deutsche Bank Aktiengesellschaft MGM Resorts International NVIDIA Corporation SAP SE Deutsche Wohnen SE Uber Technologies Inc Evotec AG Delivery Hero SE Microsoft Corporation Siemens Aktiengesellschaft Evolution Gaming Group AB Advanced Micro Devices Inc Allianz SE AstraZeneca PLC Alibaba Group Holding Limited Royal Dutch Shell PLC Sandvik AB Alphabet Inc Air France-KLM SA Intrum AB (publ) Intel Corporation Societe Generale SA NIO Inc – ADR Twitter Inc LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. Adyen NV Micron Technology Inc Kering SA Elekta AB The Walt Disney Company TOTAL SA Intesa Sanpaolo SpA Visa Inc Renault SA Telecom Itali ASA Baidu Inc Banco Santander SA UniCredit SpA McDonald’s Corporation Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Telefonica SA General Electric Company Obrascon Huarte Lain SA Banco de Sabadell SA Snap Inc Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ArcelorMittal The Coca-Cola Company Lyft Inc Repsol SA Beyond Meat Inc Industria de Diseno Textil SA

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

