Nieuw: VanEck New China ESG Ucits ETF

ETF-aanbieder VanEck introduceert vandaag de VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF aan London Stock Exchange en Deutsche Börse Xetra. Dit is Europa’s eerste ETF (exchange traded fund) die beleggers met inachtneming van ESG-criteria toegang biedt tot Chinese bedrijven in de nieuwe economie.

De ETF is ook beschikbaar via CEINEX, een platform van Deutsche Börse voor aan China gerelateerde financiële producten in Europa.

China behoort tot de grootste en snelst groeiende economieën ter wereld.Met name de middenklasse groeit razendsnel. Momenteel heeft de Chinese middenklasse al een omvang van zo’n 400 miljoen mensen en is daarmee groter dan de totale bevolking van de VS. Deze groei leidt ook tot een duidelijke toename van het bbp per hoofd van de bevolking, wat ook een verandering in het consumptiepatroon van de Chinese middenklasse met zich meebrengt.

“Er gaat een nieuw type consument schuil achter de duizelingwekkende economische groei van China”, stelt Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij VanEck. “Deze consument geeft zijn geld uit aan innovatieve technologieën, gezondheidszorg, geneesmiddelen en aan consumptie- en luxegoederen. De Chinese economie ontwikkelt zich steeds verder en Chinese bedrijven passen zich aan de nieuwe consumentenvoorkeuren aan. Het is waarschijnlijk dat Chinese bedrijven die tot de nieuwe economie behoren, nog sneller zullen groeien dan de Chinese economie als geheel.”

Met de nieuwe VanEck Vectors™ New China ESG UCITS ETF kunnen beleggers gericht beleggen in de sterkste bedrijven in de dynamische nieuwe economie van China, waarbij het beleggingsuniversum is gefilterd op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG, Environmental, Social en Governance). Zo kunnen beleggers profiteren van de omvangrijke transformatie van de Chinese economie. Het feit dat er steeds meer wordt uitgegeven aan consumptiegoederen heeft niet alleen gevolgen voor de productiesector. “Tegenwoordig spelen ook e-commerceplatformen een zeer grote rol in China”, legt Rozemuller uit. “Chinezen zijn in de basis zeer digitaal gericht. Wereldwijd zijn het Chinese consumenten die online het meest uitgeven. De online detailhandelsmarkt van China is groter dan de tien volgende grootste markten samen.”Tegelijkertijd is de bevolking van China volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) duidelijk sneller gegroeid van die van veel andere landen. In 2035 is naar verwachting een op de vijf Chinezen 65 jaar of ouder. Dat betekent dat in China de totale uitgaven voor gezondheidszorg, bijvoorbeeld voor medicijnen of telegeneeskunde, zullen toenemen. Bedrijven in de sector gezondheidszorg gaan daarvan profiteren. Risico’s in verband met beleggen in China: de controle van Chinese financiële rapportages door de bevoegde toezichthouders is mogelijk niet toereikend.

De nieuwe ETF repliceert de MarketGrader New China ESG Index. Deze index bestaat uitsluitend uit bedrijven uit de volgende vier sectoren: luxegoederen en -diensten, basisconsumptiegoederen, gezondheidszorg en technologie. Voor deze index worden de honderd bedrijven met de meest solide fundamentals geselecteerd. De bedrijven worden voortdurend beoordeeld ten aanzien van groei, waardering, winstgevendheid en kasstroom. Daarnaast moeten de bedrijven voldoen aan ESG-criteria. Meer specifiek betekent dit dat zij de regionale ESG-mediaanscore, die regelmatig wordt vastgesteld door OWL Analytics, moeten overtreffen. De ESG-scores zijn gebaseerd op gegevens van meer dan 25.000 bedrijven over de hele wereld die afkomstig zijn van honderden onafhankelijke ESG-gegevensbronnen. Deze gegevens worden geaggregeerd tot kengetallen die maandelijks worden gepubliceerd. OWL ESG beoordeelt en vergelijkt alle bedrijven in zijn dekkingsuniversum aan de hand van dertig kernmaatstaven, waaronder twaalf KPI’s (Key Performance Indicators) die het gedrag van bedrijven aan de hand van ESG-factoren kwantificeren. De dividenden van de VanEck Vectors™ New China ESG UCITS ETF worden herbelegd. De ETF heeft een Total Expense Ratio (TER) van 0,60%.

ETF VanEck Vectors™ New China ESG UCITS ETF ISIN IE0000H445G8 WKN A3CR8S Ticker Xetra CNIE Beheermaatschappij VanEck Asset Management B.V. Vestigingsland van de beheermaatschappij Ierland Basisvaluta USD Herweging Halfjaarlijks Productstructuur Fysieke replicatie Introductiedatum 29 september 2021 Total Expense Ratio (TER) 0,60% p.j. Dividendbeleid Herbeleggen

