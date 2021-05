Nieuw: VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF

De VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF is geïntroduceerd op de London Stock Exchange en Deutsche Börse Xetra. Met dit fonds kunnen beleggers beleggen in bedrijven die via digitale assets de blocktransformatie van de economie bevorderen.

Bij digitale assets draait het om blockchaintoepassingen. Enerzijds gaat het om cryptovaluta’s zoals bitcoin en ethereum, en anderzijds om zogenoemde niet-vervangbare tokens (NFT’s, non-fungible tokens) en DApps (decentralised applications).

De VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF biedt beleggers gediversifieerde blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de crypto- en blockchainsector. Hieronder vallen bijvoorbeeld aanbieders van handelsplatformen voor digitale assets, hardwarefabrikanten, cryptominers en aanbieders van betaaldiensten. Daarnaast richt de ETF zich op bedrijven die de handel en opslag van cryptovaluta’s mogelijk maken, op bedrijven die diensten op het gebied van blockchainpatenten aanbieden, en ook op banken en vermogensbeheerders die de traditionele financiële wereld en de digitale-asseteconomie met elkaar verbinden.

De VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF repliceert de koers van de MVIS Global Digital Assets Equity Index. In de index worden uitsluitend bedrijven opgenomen die ten minste 50% van hun omzet halen uit digitale-assetprojecten, of bedrijven die de potentie hebben dit percentage te bereiken. De ETF belegt echter noch direct noch indirect in derivaten van cryptovaluta’s of digitale assets.

ETF VanEck Vectors™ Digital Assets Equity UCITS ETF Index MVIS® Global Digital Assets Equity Index ISIN IE00BMDKNW35 WKN A2QQ8F Ticker Xetra / Bloomberg DAVV / DAVV GY Ticker LSE USD / LSE GB Ticker Bloomberg DAPP / DAGB DAPP LN / DAGB LN Vermogensbeheerder VanEck Asset Management B.V. Vestigingsland Ierland Basisvaluta USD Indexaanbieder MV Index Solutions GmbH Herweging Elk kwartaal Productstructuur Fysiek (volledige replicatie) Introductiedatum 30 april 2021 Total Expense Ratio (TER) 0,65% p.j. Gebruik opbrengsten Herbeleggen

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16052 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht