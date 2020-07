Nieuw: VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat

VanEck heeft toestemming gekregen om de VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF te verkopen in Nederland.

De VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF stelt beleggers in staat om wereldwijd te investeren in bedrijven met lange termijn concurrentievoordelen. “Investeerders krijgen toegang tot een intelligente beleggingsstrategie middels een kostenefficiënte en transparante ETF-oplossing”, zegt Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij VanEck.

“Voor de Moat-strategie gebruiken we uitsluitend de Morningstar® Global Wide Moat Focus IndexSM”, legt Martijn Rozemuller uit. “Deze index heeft blootstelling aan aandelen van bedrijven waarvan Morningstar denkt dat ze zich met een “brede economische slotgracht” (Moat is Engels voor slotgracht) kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Dergelijke “slotgrachten” bestaan uit kostenleiderschap, schaalvoordelen, netwerkeffecten, hoge overstapkosten of immateriële activa. Daarnaast moet het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd zijn om opgenomen te worden in de index.”

Intelligente ETF weg van de klassieke standaardoplossingen

“Dankzij zijn smart beta-strategie biedt onze nieuwe Global Wide Moat ETF een interessant alternatief voor de wereldwijde aandelenbenchmark MSCI World. De Morningstar® Global Wide Moat Focus IndexSM heeft de MSCI World Index met 3,97 procentpunten overtroffen sinds zijn introductie op 23 april 2018”, aldus Rozemuller (geannualiseerd rendement, gegevens per 25-06-2020).

De ETF selecteert bedrijven van over de hele wereld. De ETF is een wereldwijde variant van de VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF die VanEck in 2015 lanceerde. De ETF is volledig replicerend, zonder effectenuitleen en heeft momenteel lopende kosten van 0,52 procent per jaar.

Beleggers moeten zich echter ook bewust zijn van de risico’s van een investering: de waarde van de door de ETF aangehouden effecten kan dalen als gevolg van de algemene markt- en economische omstandigheden. De ETF kan een relatief groot deel van zijn vermogen in een kleiner aantal aandelen investeren.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht