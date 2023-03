Nieuw: voor wie in private equity wil beleggen

Schroders Capital Schroders Capital heeft deze week de lancering aangekondigd van zijn eerste private equity vehikel voor particuliere beleggers, de Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023. Deze nieuwe ELTIF-fondsstructuur, die gebaseerd is op nieuwe Europese regelgeving, maakt het mogelijk dat particuliere beleggers deel kunnen nemen aan private equity beleggingen.

Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 zal zich richten op een lagere en middelgrote private equity buy-outs en groeibeleggingen voornamelijk in Europa, maar met de flexibiliteit om te beleggen in niet-Europese bedrijven die operationeel sterk actief zijn in Europa. Het gaat hierbij doorgaans om kwalitatief hoogwaardige familiebedrijven of door ondernemers geleide bedrijven die op zoek zijn naar een partner voor hun volgende groeifase.

Het nieuwe fonds zal investeren in de sectoren industrie, bedrijfsdiensten, consumenten-, technologie- en gezondheidszorg met een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn, variërend van drie tot zeven jaar.

Het fonds heeft ecologische en/of sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR-verordening.

Schroders Capital heeft meer dan 20 jaar ervaring met beleggen in private equity. De al langer beschikbare beleggingsmogelijkheden waren echter niet toegankelijk voor particuliere beleggers, maar richtten zich op institutionele beleggers en (grotere) vermogensbeheerders en family offices.

Het ELTIF-beleggingsvehikel maakt de strategie toegankelijk voor een breder spectrum aan beleggers. Het leveren van vermogensoplossingen is een strategische prioriteit voor Schroders Capital. De lancering van deze eerste Schroders Capital ELTIF is een belangrijke ontwikkeling om particuliere beleggers meer toegang te bieden tot private activa.

Karine Szenberg, Head of Europe bij Schroders, verklaarde: “Wij zijn van mening dat een bredere groep van beleggers in staat moet zijn om in te spelen op de robuuste rendementen en diversificatievoordelen die beleggen in private assets kan opleveren. De eerste ELTIF van Schroders Capital zal ervoor zorgen dat er een gestage stroom van kapitaal beschikbaar komt voor belangrijke investeringen, waarvan particuliere langetermijnbeleggers op hun beurt ”kunnen profiteren.”

