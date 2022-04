Nieuw: Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF

Vermogensbeheerder DWS lanceert vandaag de Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF. De aandelen-ETF biedt toegang tot snelgroeiende beleggingsthema’s in China en heeft een thematische indexconstructie.

De onderliggende index van de ETF, de MSCI China All Shares Technology Select ESG Screened 100 Index, maakt geen gebruik van een traditionele uitsplitsing per sector, maar richt zich op vier beleggingsthema’s met een veelbelovende toekomst: Internet, Mobiliteit, Industrie en Gezondheidszorg. De index bestaat uit aandelen van Chinese bedrijven die genoteerd zijn aan Chinese en internationale beurzen. Hun inkomsten komen hoofdzakelijk uit de vier bedrijfsgebieden. Zo gaat het thema ‘Mobiliteit’ over activiteiten op het gebied van batterijen en slimme mobiliteit, terwijl ‘Internet’ de terreinen cyberbeveiliging en fintechs omvat. De ETF komt daarmee tegemoet aan beleggers die willen deelnemen aan economische groei op de lange termijn die wordt aangedreven door technologie en innovatie.

De indexmethodologie sluit aandelen van bedrijven uit die bepaalde drempelwaarden overschrijden in sectoren als bijvoorbeeld tabak, thermische kolen of civiele wapens. Ook aandelen met een MSCI ESG-rating van ‘CCC’, of die betrokken zijn bij controversiële wapens, worden uitgesloten. De MSCI China All Shares Technology Select ESG Screened 100 Index bevat maximaal 100 aandelen, waarbij de weging van elk aandeel is gemaximeerd op 4,5 procent om een representatieve en voldoende gediversifieerde blootstelling te bieden. De Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF zal vandaag (donderdag) op Deutsche Boerse worden genoteerd, met een notering op de London Stock Exchange gepland voor volgende week. Noteringen op andere Europese beurzen zullen volgen.

“Het innovatietempo in belangrijke sectoren van de Chinese economie blijft hoog, en het is voor beleggers moeilijk om aantrekkelijke bedrijven te identificeren. Hier biedt de Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF een zeer goed alternatief, met name door de thematische indexconstructies,” zegt Simon Klein, Head of Passive Sales, bij DWS.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17225 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht