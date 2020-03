Nieuwe bull market is geboren

Geloof het of niet, maar sommige analisten denken dat de Amerikaanse markten weer zijn begonnen aan een bull market.

Zij baseren hun uitspraak op de stijging van de Dow Jones in de afgelopen 3 dagen. Het is de sterkste sinds 1931. Door de winst is meer dan 20% van de forse daling goedgemaakt. Bears en bulls hanteren dat als een vuistregel, maar er is niets zo moeilijk dan het aangeven wat de beweging van de markt is met de daarbij behorende toppen en dalen.

Fundamenteel is het positief dat de G20 de strijd met de coronacrisis aangaat met een budget van 5.000 miljard dollar. Futures op de Amerikaanse indices wijzen echter op een lagere opening na de mooie winsten van gisteren. "We hebben momenteel te maken met een deleveraging-proces. Ongeacht om welke activa het gaat, alles wordt verkocht", zegt Luca Pesarini, bestuurslid van Ethenea. “We willen onze liquiditeit behouden, we zullen defensief blijven en geen onnodige risico’s nemen.”

In Azië mooie winsten. Nikkei +2,4%, Shanghai +1,3%, Kospi +0,7%, Hong Kong +0,8% en Indonesië maar liefst +7,9%. Euro/dollar 1,1066. Euro/yuan 7,8275. Valutair lijkt de dollar nu aan de beurt. Valutamarkten volgen de brandhaarden van de longziekte in de vorm van lagere koersen. Goud -0,4% op 1.644,30. Brent +0,8% op 26,54 dollar nadat de prijs gisteren met 3,7% was gedaald. Duitse Bunds +0,008 op min 0,36%. US Bonds -0,01 op 0,798%.

AEX

De AEX (482,99) is verrassend sterk en gemakkelijk boven de weerstand van 475 gekomen. De potentie van indicatoren als de RSI en het prijsmomentum lijken weer aan kracht te winnen. De trend staat echter nog onder druk. De Europese indices staan in de premarket 0,3% in de plus.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14707 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht