Nieuwe dreun voor AEX

De Europese markten krijgen een nieuwe klap te verwerken vanwege de historische prijsdaling van olie.

In de premarket staan de indices voor de Europese markten in de min met verliezen oplopend tot 2%. De daling van de olieprijs is de boosdoener. Dit zal niet alleen zijn weerslag hebben op RD Shell, maar ook op Fugro, wellicht zelfs Vopak en de bankaandelen. Golven van negatieve effecten volgen elkaar snel op: Eerst de coronacrisis en dan nu de oliecrisis. De economische lockdown in Europa en de VS heeft er toe geleid dat sommige Chinese bedrijven hun werknemers tot zes maanden onbetaald verlof hebben ‘gegeven’.

Azië

Flink lagere aandelenkoersen in Azië. Nikkei -2,0%, India -2,6%, Hong Kong -2,4%, Shanghai -1,6%, Indonesië -1,9% en Australië -2,2%. Ook de futures op de Amerikaanse indices staat lager. Voor de Dow lopen de verliezen in de premarket op tot bijna 2% en voor de Nasdaq 0,5%

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

