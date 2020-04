Nieuwe e-Cash: een lekker lange weg naar de top

Na 2½ maand van zelf-quarantaine is het weer leuk om naar kansen te kijken met een nieuwe e-Cash. Het gaat beter. Niet alleen met de trendmatige ontwikkeling van het virus, de zoektocht naar een medicijn, maar ook op de aandelenmarkten.

Kansen in deze e-Cash moet u breed zien. Van de nominatie voor een Cashcow Award tot aantrekkelijke aandelen. De sterkst presterende sectoren waren de traditionele defensieve sectoren zoals de gezondheidszorg, telecommunicatie en basismaterialen, maar waar zoekt het beleggingskapitaal nu het rendement?

Maar voordat u iets koopt, kijk eerst naar de trend van de markt. Die ziet er volgens mij goed uit. De huidige trendbeweging zal stijgen tot boven de 850. Dat past in de beweging die rond 1985 is ontstaan. Het is een lange, lekker lange weg naar de top. Wij noemen 10 kandidaten en Martine Hafkamp belicht eveneens een kanshebber.

En: waarom jezelf verdiepen in pensioeninformatie geld oplevert.

Klik hier om de e-Cash te bekijken

Be safe, ook op de beurs.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

