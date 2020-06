Nieuwe e-Cash: gezonde verrijking

De nieuwe e-Cash is verschenen, met de nodige adviezen én vol informatie over de BeleggersFair Kennis Update.

Volgende week vrijdag, dus 26 juni, is het zover: om 10.00 begint de BeleggersFair Kennis Update met de uitreiking van de Cashcow Awards. U hoeft niet in een overvolle trein naar Almere te reizen. Het event is volledig online (gedwongen door het coronavirus) te volgen met de tablet op schoot.

We hebben niet met minder plezier aan dit online event gewerkt. Er is ook weer een interessant programma: 8 masterclasses van 10.30 tot 14.30 uur, waardoor in 4 uur uw kennis wordt geprikkeld en uw inzicht wordt vergroot.

In deze e-Cash staan ook de nodige adviezen. Wat zijn 10 mooie gokfondsen die minder kosten dan 10 euro? Corné van Zeijl (Actiam) zoekt en vindt kansen. En wat zijn de meest gewilde Amerikaantjes? Martine Hafkamp (Fintessa) vindt dat beleggers niet moeten weglopen voor Adidas. Maar via welk platform moet je als belegger transacties doen? De uitkomst van het Groot Beleggersonderzoek benoemt er 4.

Dat deze e-Cash Update u mag verrijken.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

