Nieuwe e-Cash: Kansen & Visies van mensen die het weten

Met een gebundelde kracht laten de deskundigen in deze laatste e-Cash van het jaar weten wat hun kansen en visies zijn voor 2020.

Het plaatje is vrij duidelijk: eventuele onrust door de Amerikaanse presidentsverkiezing, een stormachtig verloop van Brexit, de overgang naar een normale rente, hoewel iedereen blijft hopen op een ruim monetair beleid, en een groeiende spanning tussen China en de VS die helemaal niet over handel gaat, maar over het verwerven van een machtpositie op gebieden als economie, krijgsmacht en technologie.

Aan het einde van het jaar is het altijd leuk om een aantal waanzinnige voorspellingen op een rijtje te zetten. De meeste zullen niet uitkomen, maar het zijn wel dreigende valkuilen. Er zal wel iets moeten gebeuren om de economie een positieve impuls te geven. Terecht is dan ook de oproep van ‘Overheid, doe wat’. Groei is goed voor Boskalis, een van de vele getipte aandelen.

Nog veel meer tips worden in deze Special genoemd door Martine Hafkamp van Fintessa, John Beijer van Turbotrends, 10 analisten en de redactie belicht 10 aandelen van grote Nederlandse bedrijven met een bovengemiddeld dividendrendement. Voor een goede spreiding is vastgoed onontbeerlijk. Huib Boissevain van Annexum belicht de kansen.

Voldoende kansen worden u aangeboden om van 2020 wederom een mooi beleggingsjaar te maken. Wij wensen u een kansrijke portefeuille. Dat u moet beleggen is geen keuze.

