Nieuwe en verbeterde SaxoInvestor

Saxo, de online-beleggingsspecialist, heeft haar nieuwe en verbeterde SaxoInvestor app gelanceerd. Na de tariefsverlaging van begin mei zet Saxo nu de volgende stap in het leveren van de beste dienstverlening.

“Ongeveer 60% van de transacties bij Saxo wordt via de mobiele telefoon gedaan, dus de ervaring die we per app bieden moet van hoog niveau zijn”, zegt Vincent Germyns, CEO Mid-European Region Saxo. “Om dat hoge niveau vast te houden, lanceren we een hernieuwde app die we hebben gebouwd op basis van de klantfeedback van 1,2 miljoen klanten wereldwijd. Door continu de app te vernieuwen, blijven we win-win situaties creëren voor onze klanten.”

Klanten profiteren van de vernieuwing doordat transacties makkelijker op te zetten zijn en doordat diversificatie over aandelen, ETF’s en obligaties uit 30+ wereldwijde markten overzichtelijker gemaakt is. Als vanouds vult Saxo deze functies aan met up-to-date beleggingsinspiratie.

Saxo Investor app verbeterde functies:

– Geüpdatete, gebruiksvriendelijke productpagina’s voor aandelen, ETF’s en obligaties

– Vernieuwde ‘News Hub’ met marktonderzoek, inzichten en inspiratie

– Aanpasbaar portefeuilletabblad om beleggingen en ‘watchlists’ te volgen

– Intuïtieve menustructuur en verbeterde navigatietools

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19891 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht