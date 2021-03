Nieuwe groei-impuls voor ASML

Het is een opsteker voor ASML dat Intel twee nieuwe fabrieken gaat bouwen in de VS. Intel’s nieuwe CEO Pat Gelsinger heeft bovendien gezegd dat daarbij sterk zal worden geleund op de EUV-techniek van ASML. Door deze beslissingen zijn de afzetmogelijkheden voor Intel en ASML sterker verankerd.

Het aandeel ASML is op 492,20 euro in termen van koers/winst (56) niet extreem goedkoop, maar desalniettemin kan de koers op termijn naar 650 euro. Het is een creatief, efficiënt geleide onderneming. Het risico is een disruptieve technologie om chips en aanverwante op een andere wijze te gaan produceren. Quantum-technologie is voor sommigen het toverwoord, maar de betrouwbaarheid van deze techniek laat nog te wensen over. Quantum-technologie is het pad van lineaire naar multidisciplinaire rekenkracht.

