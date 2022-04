Nieuwe obligatie-ETF van UBS

UBS Asset Management (UBS AM) heeft een nieuw exchange traded fund (ETF) gelanceerd die de Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index volgt. De nieuwe ETF geeft beleggers toegang tot Amerikaanse bedrijfsobligaties met een korte looptijd. Het fonds richt zich op het meest liquide deel van de Amerikaanse schuldenmarkt en selecteert obligaties met een looptijd van 1 tot 5 jaar. Door de ESG-screening worden uitgevers met een lage ESG-score eruit gefilterd.

Het fonds neemt een aantal van de bekende kenmerken van deze Bloomberg-index over waaronder een minimum uitstaand bedrag van de obligaties. Ook zijn de obligaties in het fonds minder dan twee jaar geleden uitgegeven en ze lopen over 1 tot 5 jaar af. Daarnaast moet de uitgever aan een breed spectrum van duurzaamheidcriteria voldoen, zoals een ESG-beoordeling hoger dan de MSCI-drempel (BBB) en mag het bedrijf niet actief zijn in een breed scala aan activiteiten.

De nieuwe ETF is een aanvulling op de al bestaande en gelijkwaardige euro-variant van de ETF. Vanwege een aanpassing in de index, veranderde die euro-variant onlangs van naam. Dit fonds heet nu UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF en volgt de Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Years Sustainable Index.

Marcel Danen, Head of ETF & Index Sales Benelux bij UBS Asset Management: “Het nieuwe fonds en de indexverandering van het gelieerde fonds zijn een aanvulling op ons bestaande aanbod van investment grade credit ETF’s en verstevigen onze positie in het duurzame obligatie-segment. Door het maatwerk helpen we klanten die toegang zoeken tot liquide schuldenmarkten in de VS en de eurozone met een duurzame filter en kortlopende looptijden.”

De UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF is verkrijgbaar op de belangrijkste Europese beurzen, waaronder Xetra, Borsa Italiana en de SIX Swiss Exchange.

