Nieuwe samenstelling Amerikaanse indices

Vandaag, 17 maart, wordt na sluiting van de Amerikaanse beurzen de Global Industry Classification Standard (GICS) aangepast. Deze bedrijfstaxonomie is in 1999 gezamenlijk ontwikkeld door S&P Dow Jones Indices en MSCI Inc. om beursgenoteerde bedrijven te categoriseren naar primaire bedrijfsactiviteit.

De herziening van de GICS zorgt ervoor dat de indices veranderingen in de reële economie volgen. Een aandeel dat verschuift van index weerspiegelt een veranderde marktvraag of een aanpassing in consumentengedrag.

De aanstaande aanpassingen zijn van invloed op de samenstelling van de S&P 500 GICS-sectoren: Information Technology, Industrials, Financials, Consumer Discretionary, Consumer Staples en Real Estate. Het betreft ongeveer 4% van de marktkapitalisatie van de S&P 500 Index op sectorniveau en er zijn 14 large cap-aandelen die een nieuw thuis vinden.

Philippe Roset, Hoofd Noord-Europa bij State Street SPDR ETF’s: “Met name de lancering van de subsector Transaction & Payment Processing Services springt in het oog. Als gevolg daarvan zal de financiële sector uitbreiden en zijn positie als de derde grootste GICS-sector in de S&P 500-index verstevigen. Het merendeel van de bedrijven in de S&P 500 dat zich bezighoudt met gegevensverwerking wordt opnieuw ingedeeld, waaronder Visa en Mastercard die nu beide behoren tot de top 10- van de technologiesector. Transaction & Payment Processing Services omvat als subsector ongeveer 19% van de financials, en is daarmee na banken grootste subsector binnen het cluster. De financiële sector krijgt hiermee een grotere allocatie aan groeiaandelen.

Dezelfde aanpassingen vinden plaats voor de MSCI-indices, maar dan met betrekking tot enkele Amerikaanse bedrijven die buiten de S&P 500 zijn genoteerd, en een aantal Europese en Australische aandelen. Een belangrijk aanpassing is de verhuizing van gegevensverwerker Amadeus, van technologie naar consumptiegoederen, waar het deel gaat uitmaken van Hotels, Resorts & Cruise Lines.

De invoering van meer granulaire subsectoren in de vastgoedsector stelt beleggers in staat om de verschillende soorten REIT’s (Real Estate Investment Trusts) beter te vergelijken en gerichter te beleggen in sectoren. Tot slot is er erkenning voor de medische cannabisbedrijven in de VS die nu worden opgenomen in de subsector Pharmaceuticals, onderdeel van Healthcare.”

Geschreven door: Eddy Schekman



