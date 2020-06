Nieuwe topman ING: Eerder uitvoerder dan initiator

ING heeft een nieuwe topman: Steven van Rijswijk.

Hij volgt Ralph Hamers op, was als chief risk officer zijn rechterhand en heeft al aangegeven dat hij de ingeslagen weg zal blijven bewandelen. Dat is goed voor de degelijkheid van de bank, maar de benoeming zal niet de fantasie van de beleggers prikkelen. Als rechterhand ben je eerder uitvoerder dan initiator.

Hopelijk gaat Van Rijswijk niet in de fout door zich over enige tijd op de borst te slaan dat het zo goed gaat met de koers van het aandeel. Noch Van Rijswijk noch Hamers is het gelukt om de onderwaardering uit het aandeel te laten verdwijnen. Daar is echter nog steeds sprake van, tenzij men denkt dat instellingen als ING nog maar de helft waard zijn op basis van toekomstige ontwikkelingen.

De koers van 6,48 euro (+0,9%) heeft nog aardig wat ruimte om te stijgen naar de bovengrens van de bandbreedte van 10 euro. De ondergrens staat op 2,50 euro bij een stijgende trend.

