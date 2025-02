Nieuwe topnotering voor UMG

UMG is YTD al met 18% gestegen en behoort daarmee tot de winnaars in de AEX. Investtech meent dat een verdere stijging waarschijnlijk is.

Investtech: “UMG steeg vrijdag 0.9% naar een slotstand van 28.89 euro. Het aandeel verbrak hiermee het vorige record van mei 2024 en bereikte een nieuwe topnotering. Dit was de zesde dag op een rij dat het aandeel steeg en De afgelopen week is het aandeel 7.1% gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht