Nike is als ‘dood geld’

Nike is gestruikeld over haar verwachtingen. Winstverwachtingen zijn ingetrokken en de beleggersdag wordt uitgesteld in verband met de komst van een nieuwe topman.

Het zit de onderneming niet mee door gebrek aan innovatie. Kopers raken uitgekeken om bepaalde modellen met als gevolg een verminder afzet van enkele tientallen procenten van de uit de gratie geraakte sneakers. De omzet daalde tot 11,59 miljard dollar, een daling van ongeveer 10% ten opzichte van 12,94 miljard dollar een jaar eerder. De winst per aandeel daalde naar 0,70 dollar van 0,94 dollar een jaar eerder.

Nike daalde in de nabeurs met 5%. Is het aandeel koopwaardig? Nee, zeggen de analisten. Het is voorlopig ‘dood geld’. De koers zou nog wel eens met 20% kunnen dalen voordat het de vastigheid voelt van de ondergrens van de bandbreedte.

