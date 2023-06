Nikkei heeft komende 10 jaar veel te bieden

Japan is dan wel de derde economie ter wereld, de aandelenmarkt in Tokio wordt nog vaak door beleggers het hoofd gezien. Ten onrechte, stelt vermogensbeheerder M&G, want Japanse aandelen hebben het in zich om de komende vijf tot tien jaar een gemiddeld rendement te behalen van zo’n 15%.

“Japanse aandelen zijn momenteel een aantrekkelijke langetermijnbelegging. Het zou zomaar kunnen dat bedrijven de komende tien jaar de hoogste winstgroei laten zien. Stijgende marges, meer inkoop van eigen aandelen en hogere dividenden zijn goed voor aandeelhouderswaarde”, aldus Carl Vine, co-hoofd voor aandelen in Azië/Pacific bij M&G.

“Het vastgeroeste Japanse bedrijfsleven is aangrijpend veranderd door Abenomics, het beleid dat door voormalig premier Shinzo Abe in 2013 werd ingevoerd en daarop wordt door zijn opvolger Fumio Kishida voortgeborduurd. Vooral de afgelopen twee tot drie jaar heeft het effect van de hervormingen een vlucht genomen. In principe staan alle seinen nu op groen voor bedrijven om meer waarde te creëren op meerdere vlakken”, aldus Vine.

Opvallend is dat Japanse beursfondsen nauwelijks worden gevolgd door analisten en vaak over het hoofd worden gezien door internationale beleggers. Ervaren stockpickers kunnen dus hun slag slaan. De balansen van Japanse bedrijven zijn beladen met bezittingen die te gelde kunnen worden gemaakt, zoals een overvloed aan vastgoed of werkkapitaal dat efficiënter kan worden ingezet. Ondanks het feit dat de winstcijfers van de meeste Japanse bedrijven de afgelopen tien jaar dubbelcijferige groei kenden, liggen de beurskoersen op ongeveer de helft van hun Amerikaanse tegenhangers, stelt Vine.

