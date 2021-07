Nikkei heeft meer te bieden dan AEX

Aandelenmarkten missen het vertrouwen voor een hervatting van de opgaande beweging.

Diverse negatieve impulsen komen op de markt af: de ontwikkeling van de deltavariant van het coronavirus, hernieuwde angst voor de ontwikkeling van de inflatie en niet te vergeten de geopolitieke spanningen tussen China en de VS. Volgens China zitten de handelsbesprekingen in een patstelling. De Amerikaanse overheid eist van Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering dat geen sprake is van enige vorm van inmenging van de Chinese overheid.

Amerikaanse en Europese futures staan in de premarket tot 0,2% lager. Nikkei +0,5%, Shanghai +0,1%, CSI 300 -0,4%, Hong Kong -1,9% en Australië +0,5%. Euro/dollar 1,18012. Euro/yuan 7,6485, Bitcoin -0,4% op 37.143, goud onveranderd en Brent +0,4% op 74,80 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,4120%. US Bonds -0,01 op 1,2812%. De Fed zal later deze week het monetaire beleid toelichten. Vernieuwingen woorden niet verwacht.

Dollar en yuan hebben voor de korte termijn weinig te bieden bij een erg smalle bandbreedte. De potentie voor de Nikkei is meer dan voor de AEX, Dow Jones of Nasdaq.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16329 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht