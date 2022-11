Nikolaj Schmidt (TRP): ‘Recessie in 2023’

De wereldeconomie stort zich in 2023 in een recessie. Deze recessie is het gevolg van de enorme monetaire verkrapping die de centrale banken de afgelopen 12 maanden hebben doorgevoerd. Daarmee proberen zij de inflatie terug te dringen, waarna het monetaire beleid weer kan worden versoepeld. Gezien de diepte van de recessie verwacht Nikolaj Schmidt, hoofdeconoom T. Rowe Price, dat de centrale banken het monetaire beleid reeds in het begin van het tweede halfjaar zullen versoepelen.

Europa zal het zwaarst worden getroffen door de recessie, omdat de snelle monetaire verkrapping in verband staat met de energiecrisis en de grote onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. De energieschok zal hardnekkig zijn, aangezien Europa ook in de winter van 2024 zal worstelen met de energievoorziening. Als reactie op de langdurige onzekerheid over de energievoorziening verwacht Schmidt dat bedrijven zeer behoudend zullen zijn in hun loonbeleid en beperkt kapitaalinvesteringen zullen doen. Tegelijkertijd zal het snelle tempo van de monetaire verkrapping door de ECB waarschijnlijk leiden tot een aanzienlijke correctie van de huizenprijzen en een zeer matige activiteit in de bouwsector.

Een afnemende wereldwijde groei gaat altijd gepaard met risico’s voor de financiële stabiliteit. Gezien de renteverhogingen door de centrale banken, maakt Schmidt zich zorgen over het mogelijk opnieuw opduiken van risico’s voor de houdbaarheid van schulden, vooral in Europa. Het risico van een gedeeltelijke herhaling van de staatsschuldcrisis in de eurozone werpt een doemscenario op. Bovendien lijkt het niveau van de rente zo goed als zeker een wereldwijde prijsdaling van vastgoed te veroorzaken.

De eurozone zal deze winter een diepe recessie doormaken, die zal aanhouden tot in 2023. Momenteel blijven de reële bbp-groei en de industriële productie veerkrachtig, ondanks de grote energieschok die de regio eerder dit jaar te verwerken kreeg. Uit de PMI’s van de industrie blijkt echter dat de economische vooruitzichten snel verslechteren. Het consumentenvertrouwen in de eurozone, dat normaliter samen met de PMI beweegt, is gedaald tot een ongekend niveau. Dit betekent dat de afnemende vraag als gevolg van lagere beschikbare inkomens nog niet in de gegevens tot uiting komt.

De ECB zal blijven verkrappen tijdens de recessie, maar hij meent dat het minder zal zijn dan de markten inprijzen. Gezien de sterke reële bbp-data zal de ECB pas stoppen met verkrappen als duidelijk wordt dat de recessie in de eurozone zich verdiept. Uiteraard zal dit de inflatiedruk verminderen. Dit betekent dat de ECB waarschijnlijk in februari of maart 2023 zal stoppen met verkrappen, met een piekrente van 2,25% -2,5%, aanzienlijk lager dan de consensusverwachtingen.

