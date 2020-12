Nils Rode (Schroders): ‘Chronisch rendementsgebrek’

Beleggers kiezen in hun zoektocht voor meer rendement vaker voor private assets. Specialisten van Schroders verwachten dat die trend volgend jaar zal aanhouden, maar de aantrekkelijkste kansen liggen in moeilijk bereikbare sectoren.

De verwachting is dat er ook volgend jaar meer kapitaal naar private markten zal vloeien. De komende vijf jaar zullen deze markten in omvang verdubbelen. In 2021 voorspelt Schroders ruimte voor expansie, beleggers worden aangetrokken door de hogere rendementen in deze markten. De Visie van Nils Rode, CIO, Schroders Adveq

Zowel tijdens de grote financiële crisis van 2008-2009 en opnieuw tijdens de coronacrisis zijn de private equity-markten stabiel gebleven. Boekten de aandelenmarkten in het eerste kwartaal een negatief rendement van 20%, private equity beperkte de correctie tot de helft. Durfkapitalisten presteerden nog beter. Bij deze beleggingsklasse is het belangrijk om een langetermijnvisie te hebben.

Op de langere termijn zijn de verschillen in demografische ontwikkeling en groei in de wereld groot. Daar kan private equity beter op inspelen, met name in een klimaat van ultra-lage rente. Private equity kan ook beter inspelen op niet-economische trends. Naast financiële doelen, is private equity – door de langetermijnbenadering en controle – ook in staat ESG-doelen na te streven.

Maar te veel kapitaal is het grote risico in deze markt. De illiquiditeitspremie neemt af. Daarom pleit Rode ervoor om te focussen op een complexiteitspremie, die gevonden wordt in gespecialiseerde en moeilijk toegankelijke segmenten van de private equity-markten. Als voorbeelden noemt hij onder meer kleinere buyouts, biotechnologie in een beginfase en binnenlandse investeringen in Azië en China.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15608 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht